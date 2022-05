ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வருஷம் ஆச்சு.. நீட் தேர்வு ரத்து என்னாச்சு? திமுக அரசை கேட்கும் மாணவ, மாணவிகள்.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆட்சி அமைந்து ஓராண்டு நிறைவடைந்த நிலையில் தேர்தலில் அளிக்கப்பட்ட பிரதான உறுதியான நீட் தேர்வு வழக்கு என்ன ஆனது என மாணவ மாணவிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் தனி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கப்பட்டது. மே மாத 7ஆம் தேதி தமிழக முதல்வராக ஸ்டாலின் முதன்முறையாக பொறுப்பேற்ற நிலையில் ஓராண்டு நிறைவடைந்தது.

ஓராண்டு திமுக ஆட்சியில்..

இதனையொட்டி திமுகவினர் ஓராண்டு நிறைவு தினத்தை உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். திமுக சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பல்வேறு திட்டங்களை எடுத்துக் கூறி வருகின்றனர். அதே நேரத்தில் திமுகவால் சொல்லி ஆனால் செய்ய முடியாது திட்டங்கள் குறித்து அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Students have questioned what became of the main firm NEET exam cancel presented in the elections one year after the rule of DMK leader and Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin.