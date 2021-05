தமிழக பிராமணர்கள் அச்சத்தில் உள்ளார்கள்.. "ஆட்சியே இருக்காது.." சு.சாமி ஆவேசம்.. ஆளுநருக்கு கடிதம்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் பிராமணர்கள் குறி வைக்கப்படுகிறார்கள், யூதர்களை நாஜி படை தாக்கியதை தமிழக சூழல் நினைவுபடுத்துகிறது எனவே,

தமிழக நிலவரம் பற்றி ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித்திற்கு கடிதம் எழுதியிருப்பதாக, பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கே.கே.நகரிலுள்ள பத்மா சேஷாத்ரி பள்ளி ஆசிரியர் ராஜகோபாலன், மாணவிகளிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டது, ஆன்லைன் வகுப்பில் அரை நிர்வாணமாக வந்து நின்றது போன்ற சம்பவங்கள் தற்போது வெளியே வந்தன.

இதையடுத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டு தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டுவருகிறது.

I am a sending a letter to the best Governor to date of Tamil Nadu, Dr. Banwarilal Purohit, on the fear and gloom all over in Tamil Nadu amongst Gyani & Tyagi Brahmins. It is reminiscent of the early stages of Nazi Germany when Jews began to be targeted and physically assaulted, says Subramanian Swamy.