தமிழகத்தில் தொடர்ந்து சரியும் கொரோனா.. ஆனால் திடீரென அதிகரித்த உயிரிழப்பு.. ஏன் என்னாச்சு?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 739 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 17 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. தினசரி பாதிப்பில் சென்னை தொடர்ந்து முதலிடம் பிடித்து வந்த நிலையில் கோவை அதனை தொடர்ந்து முந்தி வருகிறது. 112 பாதிப்புகளுடன் கோவை முதலிடத்தில் உள்ளது.

English summary

covid 19 is on the decline in tn. Coimbatore has overtaken Chennai in the daily standings. Coimbatore tops the list with 125 vulnerabilities