இது என்ன புதுசா இருக்கு..! இந்தி பேசுறவங்க நல்லவங்க..அதனால் இந்தி கத்துக்கனும்.! சொல்கிறார் சுஹாசினி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்தி ஒரு நல்ல மொழி அதை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் எனவும், இந்தி பேசுபவர்கள் நல்லவர்கள் அதனால் அவர்களுடன் பேசவேண்டும் என்பதற்காகவாவது இந்தி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என வேண்டும் என நடிகையும் இயக்குனர் மணிரத்தினத்தின் மனைவியுமான சுஹாசினி கூறியுள்ளார்.

அலுவல் மொழியாக இந்தி மொழியை அறிவிக்க வேண்டும் என அமித்ஷா எந்த நேரத்தில் கூறினாரோ தெரியாது, அவர் சொல்லியது மறைந்தாலும் அதற்குப் பிறகான இந்தி மொழி குறித்த சர்ச்சை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

கல்வி, சினிமா, அரசியல் என அனைத்து துறைகளிலும் இந்தி மொழியை புகுத்த மத்திய அரசு முயல்வதாக கூறி பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் கல்வி நிறுவனங்களும் குறிப்பாக சினிமா பிரபலங்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

English summary

Actress and director Mani Ratnam wife Suhasini has said that Hindi is a good language to learn and that Hindi speakers are good so they need to learn Hindi in order to speak to them.