1000 ரூபாய் கொடுப்பதற்கு பதில் பொங்கல் பரிசே இல்லை என்று சொல்லியிருக்கலாம் -தமிழ் மாநில காங்கிரஸ்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பணத்தை யாரும் வீணாக செலவழிக்கமாட்டார்கள் எனவும் அதனால் பொங்கல் பரிசுத் தொகையாக ரூ.1000க்கு பதில் ரூ.2500 தர வேண்டும் என்றும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

மேலும், 1000 ரூபாய் ரொக்கம், ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை என அறிவித்ததற்கு பதில் , பொங்கல் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டுப் போயிருக்கலாம் என விமர்சித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் இளைஞரணிச் செயலாளர் யுவராஜ் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Tamil Maanila Congress has criticized that instead of announce 1000 Rs cash, one kg of rice and one kg of sugar, they may have said that there is no Pongal gift.