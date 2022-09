நில வழிகாட்டி மதிப்பை 200% உயர்த்த தமிழக அரசு திட்டம்! தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வீசும் புது குண்டு!

Chennai

சென்னை: நில வழிகாட்டி மதிப்பை 200% வரை உயர்த்த தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் புதிய பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

இதனால் ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள் வீடு கட்ட நினைப்பதும், விவசாய நிலம் வாங்க நினைப்பதும் கனவாகிவிடும் என அக்கட்சி கூறியிருக்கிறது.

இது தொடர்பாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் இளைஞரணி செயலாளர் யுவராஜ் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

1.. 2.. 3.. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சே..

Tamil Maanila Congress has created a new sensation by saying that the Tamil Nadu government is planning to increase the guide value of land up to 200%