14 நாட்கள் ஊரடங்கை ஒன்றுமில்லாமல் செய்த ஒரு நாள் கடை திறப்பு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: 14 நாட்கள் ஊரடங்கை இன்று ஒரு நாள் முழு கடை திறப்பு ஒன்றுமில்லாமல் செய்துவிட்டதோ என்ற அச்சத்தை மக்கள் கூட்டம் விதைத்துள்ளது.

அடுத்த ஒரு வாரம் மளிகை கடை காய்கறி என எந்த கடையும் திறக்காது என்ற அறிவிப்பும், திடீரென எல்லா கடைகளையும் திறக்கலாம் என்ற அனுமதியும் தமிழகத்தின் அனைத்து ஊர்களிலும் மக்களை மொத்தமாக கடைகளுக்கு படை எடுக்க வைத்துள்ளது.

சென்னை, கோவை, மதுரை, சேலம், நெல்லை, திருச்சி, வேலூர், தூத்துக்குடி, திருப்பூர், ஈரோடு, கோவை, நாகர்கோவில், ஓசூர், தஞ்சை, திண்டுக்கல் என அத்தனை மாநகராட்சிகளிலும் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்களிலும், சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளிலும் கூட்டம் கூட்டமாக குவிந்து வேண்டிய மளிகை பொருட்களை வாங்கி வருகிறார்கள்.

14 days curfew breaks out due to two days relaxation in tamilnadu . many people crowded in all shops in tamilnadu and so what improvement comes by next one week lockdown.