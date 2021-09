சென்னை.. குப்பையை அகற்றி, போட்டோ எடுத்ததும், அங்கேயே மூட்டையை விட்டு சென்றதாக சர்ச்சை: பாஜக விளக்கம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 71வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, சென்னை பெசன்ட் நகர் கடற்கரையில் தமிழ்நாடு பாஜக சார்பில் இன்று தூய்மைப்படுத்தும் பணி நடைபெற்றது.

இதில் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, மத்திய இணை அமைச்சர் முருகன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

தூய்மை பாரதம் திட்டத்திற்கு ரொம்பவே முக்கியத்துவம் தருபவர் நரேந்திர மோடி. எனவே, அவரது பிறந்தநாள் தினத்தன்று, கடற்கரையை தூய்மைப்படுத்துவதன் மூலமாக மக்களுக்கு மெசேஜ் கொடுக்க வேண்டும் என்பது பாஜகவின் திட்டமாக இருந்தது.

English summary

Tamil Nadu BJP youth wing says, they have took away garbage which was gathered at Besant nagar beach, on the occasion of Prime Minister Narendra Modi's birthday.