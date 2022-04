திராவிட மாடல் என்றாலே சிலருக்கு எரிச்சல்! கருப்பு சிவப்பை பிரிக்க முடியாது! முதல்வர் ஸ்டாலின் உறுதி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திராவிட மாடல் என்றாலே சிலருக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்துகிறது எனவும், கருப்பையும் சிவப்பையும், யாராலும் பிரிக்க முடியாது தமிழினம் முன்னேறுவது சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

நாகர்கோவில் முதல் சென்னை வரை 21 நாட்கள் தேசிய கல்வி கொள்கை எதிர்ப்பு மற்றும் நீட் தேர்வு எதிர்ப்பு குறித்து திராவிடர் கழகம் சார்பில் பரப்புரை பயணம் பொதுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த பரப்புரை பயணத்தின் நிறைவு நிகழ்ச்சி சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற நிலையில், தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி, மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, has said that the Dravidian model is irritating to some and that some people do not like the progress of Tamil Nadu.