பெயரை மாற்றி எழுதும் மருத்துவமனைகள்.. குமுறும் உறவினர்கள்.. கலெக்டர்களுக்கு இறையன்பு அதிரடி உத்தரவு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவமனையில், உரிய வகையில் நோயாளிகளின் பெயர், வயது, முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்கள் குறிப்பிடப்படுவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகளை சரி செய்யுமாறு தலைமைச் செயலாளர் வெ.இறையன்பு அனைத்து மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கொரோனா நோய் பாதித்து மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்கு சேர்க்கப்படும் நோயாளிகளுக்கு மருத்துவமனை வரவேற்பு அறையில் ஊழியர்கள், நோயாளியின் பெயர், வயது, முகவரி உள்ளிட்டவற்றை கேட்டு எழுதுவது வழக்கம்.

English summary

Tamil Nadu chief secretary V. Irai Anbu instructed all district collectors that, they should look into the hospital matter and to instruct the hospital authorities to upload the correct particulars of the disease and then and there and also to take necessary action to issue death and legal heir certificate without delay.