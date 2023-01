ஆமா.. ஸ்டாலின் வாக்கிங் போகும் போட்டோக்களை கவனிச்சீங்களா ? கையில் அது என்ன குச்சி? விஷயம் இதுதான்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் இன்று காலை நடைபயிற்சி சென்ற முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், தூய்மைப் பணியாளர்கள், பொதுமக்கள் என பலரிடமும் நின்று பேசி அவர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

வழக்கமாக சென்னை அடையாறு பகுதியில் உள்ள தியோசிபிகல் சொசைட்டில் நடைபயிற்சி செல்லும் முதல்வர் ஸ்டாலின், இன்று சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் நடைபயிற்சி சென்றிருக்கிறார்.

இதனிடையே நடைபயிற்சியின் போது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கையில் வைத்திருக்கும் குச்சி பற்றி பலரும் ஆராய்ந்து வந்த நிலையில், அது ஒரு மருத்துவகுணமிக்க குச்சி எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin, who went for a walk in the IIT Chennai campus this morning, surprised many by stopping and talking to the sanitation workers and the public. Meanwhile, while many people have been investigating the stick held by Chief Minister Stalin while walking, it is reported to be a medicinal stick.