ராகுல் ஒருபக்கம் நடக்க.. இன்று “நடைபயணத்தை” தொடங்கும் தமிழக காங்கிரஸ்! பங்கேற்கும் மூத்த தலைவர்கள்

சென்னை: கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை ராகுல் காந்தி ஒற்றுமை நடைபயணத்தை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி இன்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சார்பில் 3 நாட்கள் நடைபயணம் தொடங்கப்பட உள்ளது.

மத்தியில் பாஜக ஆட்சியில் இந்திய அரசியலமைப்பை சிதைக்கும் முயற்சி நடைபெறும் நிலையில் அதனை பாதுகாக்க நடைபயணம் செல்லுமாறு மாநில நிர்வாகங்களுக்கு அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி அறிவித்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக அறிவிப்பை கடந்த செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி வெளியிட்டார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "இந்திய அரசியல் சாசன அமைப்புகளின் மீது கடுமையான தாக்குதல்களை பா.ஜ.க தொடுத்து வருகிறது. நீதித்துறை, தேர்தல் ஆணையம், மத்திய புலனாய்வுத்துறை, அமலாக்கத்துறை, வருமான வரித்துறை என அனைத்து துறைகளையும் பா.ஜ.க தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்துள்ளது.

English summary

While Rahul Gandhi is carrying out a solidarity walk from Kanyakumari to Kashmir, the Tamil Nadu Congress is going to start a 3-day walk today to insist on protecting the Constitution of India.