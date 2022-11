டெல்லிக்கு பறந்த புகார்கள்! கேஎஸ் அழகிரிக்கு எதிராக களமிறங்கிய மூத்த தலைகள்! மாற்றம் வரப் போகுதாமே!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கட்சி அலுவலகத்தில் நடந்த மோதல் தொடர்பாக தமிழக காங்கிரஸ் தலைவராக உள்ள கேஎஸ் அழகிரிக்கு எதிராக அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தமிழக காங்கிரஸ் தலைமை விரைவில் மாற்றப்படவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழ காங்கிரஸ் கமிட்டியைப் பொறுத்தவரை கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே பா,சிதம்பரம், ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன், தங்கபாலு உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் தனித்தனி அணிகளாகவே செயல்பட்டு வந்தார்கள்.

இந்த நிலையில் கோஷ்டி மோதல்களை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் வகையில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக கே எஸ் அழகிரி நியமிக்கப்பட்டார். அதற்கு பலனும் கிடைத்தது. கிட்டத்தட்ட 3 ஆண்டுகளாக கோஷ்டி மோதல் இல்லாமல் காங்கிரஸ் கட்சி செயல்பட்டு வந்தது.

English summary

Reports have surfaced that the Tamil Nadu Congress leadership will soon be replaced as a complaint has been lodged with All India Congress president Mallikarjuna Kharge against Tamil Nadu Congress president KS Alagiri regarding the conflict in the party office.