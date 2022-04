சென்னையில் சாத்தான்குளம் சம்பவம்? காவல்நிலையத்தில் மரணமடைந்த இளைஞர்! சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு உத்தரவு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் வாகன சோதனை போது கஞ்சா மற்றும் கத்தி வைத்திருந்ததாக காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட இளைஞர் போலீசார் தாக்கியதால் உயிரிழந்ததாக புகார் எழுந்த நிலையில், வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சென்னை பட்டினப்பாக்கம் சீனிவாசபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த 25 வயதான இளைஞரான விக்னேஷ் மெரினா கடற்கரையில் அங்கு வரும் மக்களை குதிரையில் அழைத்துச் சென்று சுற்றிக் காட்டும் வேலை செய்து வந்தார்.

தொட்டிக்குள் இறங்கியவர்கள் அடுத்தடுத்து பலி.. மதுரையில் விஷ வாயு தாக்கி 3 பேர் மரணம்.. வழக்குப்பதிவு

கடந்த 18ஆம் தேதி விக்னேஷும் அவரது நண்பரான சுரேஷ் என்பவரும் ஒரு ஆட்டோவில் புரசைவாக்கம் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தலைமை செயலக குடியிருப்பு காவல் நிலைய போலீசார் ஆட்டோவை மடக்கி அதிலிருந்த விக்னேஷிடம் விசாரித்துள்ளனர்.

English summary

Tamil Nadu DGP sylendra babu has ordered that the case be transferred to the CBCID inquiry following a complaint that a youth who was taken to the police station for questioning during a vehicle search in Chennai had been beaten to death by the police.