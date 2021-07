தமிழ்நாடு லாக்டவுன்.. தளர்வுகளோடு சில விஷயங்களுக்கு தடை தொடரும்.. அரசு அறிவிப்பு.. முழு விவரம்!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தளர்வுகள் உடன் கூடிய ஊரடங்கு மேலும் ஒரு வாரம் நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று முதல்வர் முக ஸ்டாலின் இன்று அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தற்போது தமிழ்நாட்டில் நடைமுறையில் உள்ள தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு ஜூலை மாதம் 12ஆம் தேதி அன்று காலை 6 மணியுடன் முடிவடையும் நிலையில், மாநிலத்தின் கொரோனா நோய் தொற்று நிலையை கண்காணித்து தொடர்ந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் 12-ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 19ஆம் தேதி காலை 6 மணி வரை சில விஷயங்களுக்கு தற்போது உள்ள தடை தொடரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

என்னென்ன சேவைகளுக்கு இந்த ஊரடங்கு நீட்டிப்பு காலகட்டத்திலும் தடைகள் தொடரும் தெரியுமா? இதோ பாருங்கள் முழு விபரம்:

Tamil nadu lockdown extension and relaxations: Tami lnadu Government continues to ban some of the activities despite they are giving relaxation to to shops and some other activities. Tamil nadu Government still banning bus services between Tamil nadu and other states except Puducherry, and schools and colleges should not open till July 19.