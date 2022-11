அரசாணை 115 சர்ச்சை! மொத்தமாய் திரண்ட கட்சிகள்! கொந்தளித்த அரசு ஊழியர்கள்! தமிழக அரசு திடீர் விளக்கம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை அரசாணை 115க்கு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அரசு பணியாளர்களிடையே எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில் குழுவின் தற்போது ஆய்வு வரம்புகள் ரத்து செய்யப்படும் என முதல்வர் உறுதியளித்துள்ளதாகவும், பணியாளர் சங்கங்களின் கருத்தை கேட்ட பிறகே அரசு முடிவெடுக்கும் எனவும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அரசின் மனித வள மேலாண்மைத் துறை அரசாணை எண். 115 என்ற ஒன்று கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியிடப்பட்டது. இந்த ஆணையின்படி ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி ஆ.கு. பரூக்கி தலையில் மனித வள சீர்திருத்தக் குழு ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசின் பல்வேறு நிலைப் பணியிடங்களை திறன் அடிப்படையில், ஒப்பந்த முறையில் நிரப்புவதற்கான முறைகளை மேற்கொள்வது, சி பிரிவு டி மற்றும் சி பிரிவு பணியிடங்களை வெளிமுகமை மூலம் நிரப்புவதற்கான சாத்தியக் கூறுகளை ஆராய்வது என இந்த குழு ஆய்வு செய்து 6 மாதங்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் எனவும் அதில் கூறப்பட்டிருந்தது.

English summary

It has been explained that the Chief Minister has assured that the current examination limits of the committee will be canceled in the face of opposition to the Human Resource Development Department Ordinance 115 and the government will take a decision after hearing the opinion of the employee unions.