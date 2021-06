ரேஷனில் கடைகளில்.. நாளை முதல் மீண்டும் கைவிரல் ரேகை பதிவு.. தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ரேஷனில் கடைகளில் நாளை முதல் மீண்டும் கைவிரல் ரேகை பதிவு நடைமுறைக்கு வரும் என்று தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று காரணமாக புதிய ரேஷன் கார்டு அச்சிடும் பணி, கைவிரல் ரேகை பதிவு முறை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு இருந்தது.

இந்த நிலையில்தான் நாளை முதல் இந்த பணிகள் தொடங்கும் என்று அரசு கூறியுள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறி இருப்பதாவது:-

English summary

The Tamil Nadu government has said that fingerprint registration will be implemented again in ration shops from tomorrow