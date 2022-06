கருமுட்டை விற்பனை! கடிவாளம் போட்ட தமிழக அரசு! முறைகேடு செய்தால் இனி இத்தனை வருசம் ‘கம்பி’ தான்.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஈரோட்டில் சிறுமியின் கருமுட்டை விற்பனை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள நிலையில், இதுபோன்ற முறைகேடுகளை தடுக்க இனப்பெருக்க தொழில்நுட்ப ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை அமல்படுத்த குழு அமைத்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஈரோட்டை சேர்ந்த 16 வயது சிறுமியின் கருமுட்டையை விற்பனை செய்த விவகாரத்தில் அந்த சிறுமின் தாயும் அவரது உறவினர்களும் பல மருத்துவமனைகளில் விற்பனை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இதுகுறித்து விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டு உள்ள நிலையில் பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் போலீசார் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதே நேரத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடப்பதை தடுக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை எழுந்தது

English summary

The Tamil Nadu government has ordered the setting up of a committee to implement the Reproductive Technology Regulation Act to curb such malpractices as the issue of selling a girl's eggs in Erode has taken a turn for the worse.