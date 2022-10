டெல்லி செல்லும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி..மேலிட சந்திப்பின் பின்னணி தகவல்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி இரண்டு நாட்கள் பயணமாக இன்று டெல்லி செல்ல உள்ளதாக ராஜ்பவன் மாளிகை வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பிரதமர் மோடி,உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோரையும் சந்தித்து தமிழக நிலவரம் குறித்து பேச உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழக ஆளுநருக்கு எதிராக ஆளும் திமுக அரசு பல எதிர்ப்பு நிலையை எடுத்து வருகிறது. ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் பேச்சுக்களுக்கு திமுக அரசு பல நேரங்களில் எதிர்வினையாற்றி வருகிறது.

சனாதனம் பற்றி பேச்சுக்கும், திராவிடம் குறித்த பேச்சுக்கும், திருக்குறள் பற்றிய பேச்சுக்கும் திமுகவினரும் கூட்டணி கட்சியினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

திராவிடத்தை தமிழ் என கூறுகின்றனர்.. அரசியல் கட்சிகள் நம் பார்வையை குறுக்கிவிட்டன..ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி

English summary

According to sources in the Raj Bhavan Palace, Tamil Nadu Governor RN Ravi is going to Delhi today for a two-day visit. There are also reports that he will meet Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah to discuss the situation in Tamil Nadu.