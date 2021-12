திடீரென இடிந்து விழுந்த திருவொற்றியூர் குடிசை மாற்று வாரிய கட்டிடம்.. 24 வீடுகள் தரைமட்டம்.. பதற்றம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi

சென்னை: திருவொற்றியூர் அரிவாங்குளத்தில் உள்ள குடிசைமாற்றுவாரியக் குடியிருப்புக் கட்டிடம் மொத்தமாக இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. கட்டிடத்திற்குள் மக்கள் யாரும் சிக்கியுள்ளனரா என்று தேடும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது.

திடீரென இடிந்து விழுந்த திருவொற்றியூர் குடிசை மாற்று வாரிய கட்டிடம்

திருவொற்றியூரில் உள்ள அரிவாங்குளத்தில் குடிசை மாற்று வாரியம் சார்பில் குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. நூற்றுக்கணக்கான வீடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளன.

22 வருட பழைய கட்டிடம் சார்.. ஏற்கனவே பால்கனி பொத் பொத்னு விழும்.. இப்போ போச்சே.. கதறும் மக்கள்

20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட குடிசைமாற்றுவாரியக் குடியிருப்பில் டி பிளாக்கில் நேற்றிரவு முதலே விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று காலை விரிசல் அதிகரிக்கவே அச்சமடைந்த குடியிருப்புவாசிகள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறினர்.

குடியிருப்பில் இருந்த 24 குடும்பத்தினரும் வெளியேறிய நிலையில் காலையில் மொத்த கட்டிடமும் சடசடவென இடிந்து விழுந்து தரைமட்டமானது. வீடுகள் அனைத்தும் இடிந்து மண்மேடாக காட்சியளிக்கிறது.

5க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்த வீரர்கள் இடிபாடுகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர். கட்டிட இடிபாடுகளுக்குள் யாரும் சிக்கியுள்ளார்களா என தீயணைப்புப்படை வீரர்கள் தேடி வருகின்றனர்.

கட்டிடத்தில் இருந்த குடும்பத்தினர் முன்கூடியே வெளியேறியதால் அனைவரும் உயிரோடு தப்பியதாக விபத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் தெரிவித்தனர். நீர் நிலைகளில் கட்டிடம் கட்டியதால் மட்டுமே விபத்து ஏற்பட்டதாக சம்பவ இடத்தில் வசித்தவர்கள் தெரிவித்தனர்.

23ஆண்டுகளுக்குள் கட்டிடம் நொறுங்கி விழுந்து தரைமட்டமானது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் சென்னையில் தொட்டாலே உதிரும் சிமெண்ட் பூச்சுடன் கட்டிடம் கட்டப்பட்டிருந்த சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

டி பிளாக் மட்டுமே இப்போது இடிந்து விழுந்தாலும் சி பிளாக்கில் வசிப்பவர்களும் மற்ற குடியிருப்புகளும் உடைந்து வழும் வகையில்தான் இருப்பதால் அங்கு வசிக்கும் மக்களும் அச்சமடைந்துள்ளனர்.

English summary

Chenni building collapse The whole building of a slum in Arivankulam, Tiruvottiyur collapsed and crashed. The search for people trapped in the building has intensified.