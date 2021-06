போலாம் ரைட்....விசிலடித்த கண்டக்டர் கிளம்பிய பேருந்துகள் - 27 மாவட்டங்களில் இயல்புநிலை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 27மாவட்டங்களில் காலை 6 மணி முதல் பேருந்து போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ளது. பயணிகள் உற்சாகத்துடன் பேருந்துகளில் பயணம் செய்தனர். 50 சதவிகித பயணிகளுடன் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. முக கவசம் அணிந்திருக்கும் பயணிகள் மட்டுமே பேருந்துக்குள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.

கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் விதமாக கடந்த மே மாதம் முதல் பேருந்து போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. படிப்படியாக கொரோனா பரவல் குறையத் தொடங்கியுள்ளதை அடுத்து ஊரடங்கில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

7 மாத விவசாய போராட்டம்.. இன்று நாடு முழுக்க அணி திரளும் விவசாயிகள்.. ஆளுநர் மாளிகை முன் ஆர்ப்பாட்டம்

சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் கடந்த வாரம் முதல் பேருந்து சேவை இயக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் கொரோனா குறைந்துள்ள 23 மாவட்டங்களில் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று அறிவிப்பு வெளியிட்டார்.

English summary

Bus service has started from 6 am in 27 districts in Tamil Nadu. Passengers traveled in buses with enthusiasm. Buses are operating with 50% passengers. Only masked passengers are allowed on the bus.