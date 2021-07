தமிழகம் முழுவதும் பஸ் ஓடும்.. இபாஸ் முறை ரத்து.. மிகப்பெரிய தளர்வு அறிவித்த ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழகத்தில் வரும் 5ம் தேதி முதல் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பொதுபோக்குவரத்துக்கு அனுமதி அளித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் அனைத்து கடைகளையும் அனைத்து இடங்களிலும் இரவு 8 மணி வரை இயங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊட்டி, கொடைக்கானல் உள்பட எங்கு சென்றாலும் இனி இபாஸ் தேவையில்லை. டாஸ்மாக் கடைகளை இரவு 8 மணி வரை திறக்கவும் அனுமதி அளித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழக அரசின் தொடர் நடவடிக்கை காரணமாக தினசரி பாதிப்பு 4 ஆயிரம் என்கிற அளவிற்கு குறைந்துள்ளது. கோவை மற்றும் ஈரோடு மாவட்டத்திலும் தொற்று பாதிப்பு வெகுவாக குறைந்துள்ளது இதையடுத்து தமிழக அரசு இந்த வாரம் மிகப்பெரிய அளவில் தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளது.

English summary

The Government of Tamil Nadu has ordered to allow public transport in all districts from the 5th of this month. All shops in Tamil Nadu have been given permission to operate till 8 pm everywhere.