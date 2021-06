நாளை முதல் ஊரடங்கில் என்னென்ன தளர்வுகள்.. சற்று நேரத்தில் முதல்வர் அறிவிக்கிறார்!

Chennai

சென்னை : தமிழகத்தில் நாளை காலையுடன் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு முடிகிறது. எனவே மேலும் சில தளர்வுகளுடன் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சற்று நேரத்தில் அறிவிப்பு வெளியிட உள்ளார்.

கொரோனா தொற்று குறைந்த 27 மாவட்டங்களில் ஜவுளி, நகைக்கடைகளை அரசின் விதிமுறைகளை பின்பற்றி திறக்க அனுமதிக்கலாம் என மருத்துவக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் பொதுப்போக்குவரத்துக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று 36 ஆயிரம் என்கிற அளவில் கடந்த மே 2வது வாரத்தில் உயர்ந்தது. இதனால் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பொதுபோக்குவரத்தை ரத்து செய்ததுடன் மே 24ம் தேதி முதல் ஜூன் 7ம் தேதி வரை இரண்டு வாரங்கள் தளர்வுகளற்ற ஊரடங்கு அறிவித்தார். மளிகை கடைகள், காய்கறி கடைகள் உள்பட அனைத்து கடைகளும் மூட உத்தரவிட்டார்.

The curfew in Tamil Nadu ends tomorrow morning with relaxations. So today Chief Minister MK Stalin is going to announce the extension of the curfew for the next one week with some more relaxations.