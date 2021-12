தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியுடன் அமைச்சர் துரைமுருகன் திடீர் சந்திப்பு.. என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழக சட்டசபை கூட்டத்தொடர் ஜனவரி 5-ம் தேதி முதல் தொடங்கி நடைபெற உள்ளது. 2022-ம் ஆண்டுக்கான முதல் கூட்டத்தொடர் இதுவாகும். கொரோனா தொற்று காரணமாக சட்டசபை கூட்டத்தொடர் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக கலைவாணர் அரங்கத்தில்தான் நடைபெற்று வந்தது.

தற்போது கொரோனா ஓரளவு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்து விட்டதால் சென்னை செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை தலைமைச் செயலக வளாகத்துக்குள் உள்ள சட்டமன்றத்திற்குள் சட்டசபையை நடத்தலாம் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Minister duraimurugan met Tamil Nadu Governor RN Ravi at Rajpavan in Chennai. It is said that duraimurugan as invited Governor RN Ravi to address the Tamil Nadu Assembly meeting which is scheduled to begin on the 5th