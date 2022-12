உதயநிதி ஸ்டாலினின் சேவை தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை! முன்மாதிரி எம்.எல்.ஏ.! அமைச்சர்களின் அதீத பாசம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலினின் சேவை தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை எனக் கூறியிருக்கிறார் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் மூர்த்தி.

மேலும், 234 தொகுதிகளுக்கும் முன்மாதிரி தொகுதியாக சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதி திகழ்வதாகவும் முன் மாதிரி எம்.எல்.ஏ.வாக உதயநிதி ஸ்டாலின் திகழ்கிறார் எனவும் கூறியுள்ளார்.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் கொளத்தூர் தொகுதியை காட்டிலும் முன் மாதிரி தொகுதியாக சேப்பாக்கம் திகழ்வதாக அமைச்சர் கூறியிருப்பது தான் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

புத்தாண்டு பரிசு காத்திருக்கிறது! டிசம்பரிலேயே அமைச்சராகும் உதயநிதி ஸ்டாலின்? இந்த துறைகளுக்கா?

English summary

TN Minister Murthy has said that Tamil Nadu needs the services of Udhayanidhi Stalin. He also said that Chepakkam Thiruvallikeni constituency is the model constituency for all 234 constituencies and Udayanidhi Stalin is the model MLA. It is worth noting here that the minister has said that Chepauk is a model constituency rather than Chief Minister Stalin's Kolathur constituency.