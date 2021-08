தமிழ்நாடு ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் ஊதியம் இரட்டிப்பாக உயர்வு: அமைச்சர் பெரியகருப்பன் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஊராட்சி மன்றத் தலைவர்களுக்கான மாத ஊதியம் இரு மடங்காக உயர்த்தப்படுவதாக அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்ட சபையில் உள்ளாட்சித் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் இன்று நடைபெற்றது.

இதில் பேசிய ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை அமைச்சர் பெரியகருப்பன், ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களுக்கான மாதாந்திர மதிப்பு ஊதியம் இப்போதுள்ள 1000 ரூபாயிலிருந்து 2000மாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

English summary

Village president salary in tamilnadu 2021: Minister Periyakaruppan has said that the monthly salary of panchayat leaders will be doubled to 2000.