செயல்பாடுகளை நிறுத்திக்கொள்கிறோம்.. தடையை சட்டப்படி சந்திப்போம் - தமிழ்நாடு பிஎஃப்ஐ தலைவர் அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் மற்றும் அதன் துணை அமைப்புகள் மீது மத்திய அரசு தடை விதித்து உள்ள நிலையில் இதை சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்வோம் என்றும், அனைத்து செயல்பாடுகளையும் நிறுத்திக்கொள்வதாகவும் அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் முஹம்மது சேக் அன்சாரி அறிவித்துள்ளார்.

கடந்த 22 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பின் அலுவலகங்களில் சோதனை செய்த என்.ஐ.ஏ. அதிகாரிகள் முக்கிய தலைவர்கள் பலரை கைது செய்து இருக்கிறார்கள்.

இதனை கண்டித்து அந்த அமைப்பினர் மட்டுமின்றி பல்வேறு மதசார்பற்ற இயக்கங்களும், கட்சிகளும் நாடு முழுவதும் பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.

Tamilnadu PFI President, Mohammad Sheikh Ansari , has announced that the central government has imposed a ban on the Popular Front and its affiliates, and that they will face it legally and will stop all activities.