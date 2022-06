குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் : பாஜகவிற்கு தேவைப்படும் வாக்குகள்.. திமுக ஓட்டு மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் வரும் ஜூலை 18ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க அனைத்து எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் எம்பிக்களின் வாக்குகளில் 48.9 சதவீத வாக்குகளை பாஜக கூட்டணி பெற்றுள்ளது.

இந்த குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வாக்களிக்கும் தமிழகத்தில் உள்ள எம்.எல்.ஏக்கள் மற்றும் எம்.பிகளின் மொத்த வாக்கு மதிப்பு 76,378 ஆகும். இதில் ஒவ்வொரு கட்சிகளின் பங்கு என்ன என்பது பற்றி பார்க்கலாம்.

ஜூலை 18ல் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல்.. தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு.. ஜூலை 21ல் வாக்கு எண்ணிக்கை

English summary

BJP led NDA alliance have 48.9 percent of the vote to elect the President. The total vote value of MLAs and MPs in Tamil Nadu is 76,378. DMK alone has 47,208 votes.