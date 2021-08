எஸ்எஸ்எல்சி ரிசல்ட் 2021: மார்க் இல்லாத 10ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல் - தேர்ச்சி மட்டுமே

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: எஸ்எஸ்எல்சி ரிசல்ட் பார்க்கவும் மார்க் எத்தனை என்று பார்க்கவும் தவமிருந்த காலங்கள் மாறி இன்று தேர்வு எழுதாமல் ஆல்பாஸ் ஆகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மதிப்பெண்கள் எதுவும் இல்லாமல் தேர்ச்சி என்று மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. இது தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை வரலாற்றில் முதன் முறையாகும். இது அனைத்து மாணவர்களும் படிப்பில் சமம் என்ற சமச்சீர் நிலையை உருவாக்கியுள்ளது.

அனைத்து பள்ளிகளிலும் ஒரே பாடத்திட்டத்தை கொண்டு வந்து சமச்சீர் கல்வியை அப்போதய திமுக அரசு கொண்டு வந்தது. நன்றாக படித்த மாணவர்கள் 495 மதிப்பெண்கள் எடுத்து முதல் மதிப்பெண் பெற்றனர். எஸ்எஸ்எல்சியில் 400 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் பெற்ற மாணவர்களின் புகைப்படங்களைப் போட்டு விளம்பரம் செய்து பிளஸ் 1 வகுப்புக்கு மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்றது.

இது போல் விளம்பரம் செய்வதால் பல பெற்றோர்கள் தங்களின் பிள்ளைகளையும் அதிக மதிப்பெண் எடுக்க வலியுறுத்தினர். இதனால் பல கல்வியாளர்கள் மதிப்பெண்கள் மாணவர்களுக்கு மன அழுத்தம் தருவதாக கூறியதோடு குழந்தைகளை மதிப்பெண்கள் பெறும் இயந்திரமாக உருவாக்கக் கூடாது என்று சொல்லி வந்தனர்.

English summary

TN SSLC Result 2021: 10th class mark sheet which has been mentioned only as passing without any marks has been released. This is the first time in the history of Tamil Nadu school education.