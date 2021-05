பள்ளிகள் திறக்காததால்.. ஆசிரியர்கள் சம்பளம் பாதியாக குறைப்பு? அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி சூசகம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் பள்ளி ஆசிரியர்களின் ஊதியம் பாதியாக குறைக்கப்படும் வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. பள்ளி கல்வி துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அளித்த பேட்டி கிட்டத்தட்ட இதை உறுதி செய்வது போல இருக்கிறது.

கொரோனா நோய் பரவல் காரணமாக அரசு ஊழியர்களுக்கான ஈட்டு விடுப்பு ஊதியம் ஓராண்டுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக தமிழக அரசு சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு.. உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு அரசு பணி ஆணை வழங்கிய முதல்வர்

அரசு ஊழியர்கள் என்ற பிரிவின் கீழ் காவல்துறையினர் உள்ளிட்ட முன்கள பணியாளர்களும் வருகிறார்கள். எனவே, இது போன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு காவல்துறையில் பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக செய்திகள் வெளியாகின.

Tamil Nadu School Education minister Anbil Mahesh Poyyamozhi says, there is a possibility to reduce the salary of teaching staff as police department asking more salary.