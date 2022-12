முஸ்லீம் சிறைவாசிகள் விடுதலை! மதத்தின் பெயரால் பாரபட்சமா? பனீந்திர ரெட்டிக்கு தவ்ஹீத் ஜமாத் கடிதம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: முஸ்லீம் ஆயுள் சிறைவாசிகள் விடுதலையில் மதத்தின் பெயரால் பாரபட்சம் காட்டப்படுகிறதோ என சந்தேகம் எழுவதாக உள்துறை செயலாளர் பனீந்திர ரெட்டிக்கு தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் கடிதம் எழுதியுள்ளது.

அந்தக் கடிதத்தில் தவறு செய்தவர்கள் தண்டிக்க பட வேண்டும் என்பதில் அமைதியை விரும்பும் யாருக்கும் மாற்று கருத்து இருக்காது எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத்தினர் எழுதிய கடிதம் வருமாறு;

The Tamil Nadu Thowheed Jamaath has written to Home Secretary Phanindra Reddy, raising suspicions that there is discrimination in the name of religion in the release of Muslim prisoners.