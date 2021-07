'சென்னைவாசிகளே.. அடுத்த 4 நாள் உங்களுக்கு ஒரே ஜாலிதான் போங்க'.. 'ஜில்ஜில்' செய்தி சொன்ன வெதர்மேன்!

Chennai

சென்னை: சென்னையில் அடுத்த மூன்று, நான்கு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்கு பருவ காற்று மற்றும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி, வெப்ப சலனம் காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக பல மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது.

English summary

Tamil Nadu Weatherman has forecast heavy rains in Chennai for the next three to four days. Chennai Villivakkam received maximum rainfall of 7 cm. 4 cm of rain fell in Nungambakkam