சும்மா வரவில்லை பெருமை.. "நீராருங் கடலுடுத்த.." தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தாக உருவானது எப்படி தெரியுமா?

சென்னை: தமிழ்த்தாய் இளமையானவள். உலகின் மூத்த மொழியாக இருந்தும் இன்றளவும் இளமை குன்றாமல் இருக்கிறாள். தமிழ்மொழியின் வளம் பெருகுகின்றதே தவிர குறையவில்லை. அப்படிப்பட்ட தமிழே, தமிழாகிய பெண்ணே, தாயே உன்னை வாழ்த்துகிறேன் என்று பாடியுள்ளார் மனோன்மணியம் சுந்தரனார்.

மாநில உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து சாதி, சமய வேறுபாடின்றி மக்களை ஒன்றுபடுத்துவதில் மாநில கீதங்களின் பங்களிப்பை குறைத்து மதிப்பிடமுடியாது

நீ ராருங் கடலுடுத்த... என தொடங்கும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடல் தமிழ் மொழியை வாழ்த்தி வணக்கம் செலுத்தும் பாடல் ஆகும். இப்பாடல் அரசு விழாக்கள், பள்ளி கல்வி நிறுவன விழாக்கள், பள்ளிகளின் காலை இறைவணக்க கூட்டம் முதலான நிகழ்வுகளின் தொடக்கத்தில் பாடப்படுகிறது.

இப்பாடல் 1970ஆம் ஆண்டு முதல் பாடப்பட்டு வருவதால், நம் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடலுக்கு கடந்த ஆண்டு பொன்விழா ஆண்டாக அமைந்தது.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து: நிற்காத சங்கராச்சாரியாரும், நீதிபதி கருத்தும்! அரசு அதிரடி உத்தரவின் பின்னணி

English summary

Tamil Thai Despite being the oldest language in the world, she is still young today. The richness of the Tamil language has not diminished except to increase. Manonmaniyam Sundaranar has written that I greet you, such a Tamil, Tamil girl, mother.