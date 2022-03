சவுதியில் கோமா நிலையில் தவித்த தமிழர்.. உதவி செய்து அனுப்பி வைத்த ரியாத் தமிழ்ச் சங்கம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சவுதி அரேபிய தலைநகர் ரியாத்தில் உணர்வில் சிக்கி கோமா நிலைக்கு சென்ற ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த முக்கூரான் முருகவேலை இந்திய தூதரக உதவியுடன் ரியாத் தமிழ் சங்கத்தினர் சென்னைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

வளைகுடா நாடுகளில் ஒன்றான சவுதி அரேபியாவில் லட்சக்கணக்கான இந்தியர்கள் பணி நிமித்தமாக தங்கி இருக்கின்றனர்.

குறிப்பாக தமிழர்கள், மலையாளிகள், வங்காளிகள் பலர் உயர்மட்ட பணி தொடங்கி ஓட்டுநர், கட்டிடப் பணி போன்றவற்றிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

The Riyadh Tamil Sangam with the help of the Indian embassy sent Mukuran Murugavel from Ramanathapuram to Chennai, who was in a coma in Riyadh, the capital of Saudi Arabia.