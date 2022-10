ரூ.5000 கடனை செலுத்தாத பாஜக பிரமுகர்.. தமிழிசை படத்தையே ஆபாசமாக சித்தரித்த லோன் ஆப்! ஆன்லைனில் லீக்

Chennai

சென்னை: பாஜக பிரமுகர் லோன் ஆப்பில் பெற்ற ரூ.5,000 கடனை திருப்பி செலுத்தாத காரணத்தால் அவரது செல்போனில் இருந்த தமிழிசை சவுந்திரராஜனின் படத்தை ஆபாசமாக சித்தரித்து கடன் செயலி மோசடி கும்பல் வெளியிட்டுள்ளது.

ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டால் தமிழ்நாட்டில் ஒருபக்கம் தற்கொலைகள் அதிகரிக்க மறுபக்கம் ஆன்லைன் கடன் செயலிகளின் மிரட்டல்கள் மற்றும் அத்துமீறல்களின் காரணமாகவும் பலர் தற்கொலைக்கு தள்ளப்படும் அவலம் தொடர்கிறது.

குறைந்த வட்டியில் உடனடியாக கடன் தருவதாகக் கூறி தனிப்பட்ட நபர்களின் ஆதார், பான் எண், மின்னஞ்சல் விவரங்களை ஆன்லைன் கடன் செயலிகள் பெற்று வாடிக்கையாளர் மொபைல் உள்ள விவரங்களையும் சட்டவிரோதமாக பதிவிறக்கம் செய்கின்றன.

இந்த விவரங்களை திருடிய பிறகு முறையாக கடனை திருப்பி அடைக்காத வாடிக்கையாளர்கள் மட்டுமின்றி, கடனை திருப்பி செலுத்தியவர்களையும் மிரட்டி பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக அதிகமாக புகார்கள் காவல்துறையிடம் குவிந்து வருகின்றன.

Because of not repaying Rs 5,000 loan received by a BJP executive on a online loan app, the fraud gang has published an obscene picture of Tamilisai Soundrarajan on his mobile phone.