நெரிசல்.. “லாக்” ஆன தமிழிசை! கத்தி கூச்சலிட்ட மக்கள்.. ஓடி வந்த காவலர்கள் - சென்னை ஏர்போர்டில் பரபர

சென்னை: விமான நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும் ஆறடுக்கு கார் நிறுத்தம் காரணமாக ஏற்பட்ட வாகன நெரிசலில் தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்திரராஜன் சிக்கிக்கொண்டதால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னை விமான நிலையத்தை நவீனமாக மேம்படுத்தும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் விமான நிலைய நவீனமயமாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் விமான நிலையத்தில் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டு முனையங்களுக்கு வரும் வாகனங்களுக்கு புதிய நிறுத்துமிடம் அமைக்கப்பட்டது.

6 அடுக்குகளை கொண்ட இந்த வாகன நிறுத்தும் இடம் ரூ.230 கோடி மதிப்பில் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டு இருக்கிறது. கடந்த ஆகஸ்டு மாதமே இந்த வாகன நிறுத்தம் செயல்பாட்டிற்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

English summary

There was a ruckus when Telangana Governor Tamilisai Soundrarajan got stuck in a traffic jam caused by the six-bay car park set up at the airport.