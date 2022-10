மதசார்பற்ற கொள்கை கொண்டவர் முலாயம் சிங்.. டி.ஆர்.பாலு இறுதி அஞ்சலி செலுத்துவார் - ஸ்டாலின் இரங்கல்

Chennai

சென்னை: உத்தரப்பிரதேச முன்னாள் முதலமைச்சரும் சமாஜ்வாடி கட்சித் தலைவருமான முலாயம் சிங் யாதவ் காலமான நிலையில் அவரது மறைவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

வட இந்தியாவில் சக்திவாய்ந்த கட்சிகளில் ஒன்றான சமாஜ்வாடி கட்சியை நிறுவியவர் முலாயம் சிங் யாதவ். இந்திய அளவில் அனுபவமும், பலமும் வாய்ந்த அரசியல்வாதியாக பார்க்கப்படுகிறார்.

உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் 1989 ஆம் ஆண்டு முதல் 1991 ஆம் ஆண்டு வரையிலும், 1993 ஆம் ஆண்டு முதல் 1995 ஆம் ஆண்டு வரையிலும், 2003 ஆம் ஆண்டு முதல் 2007 ஆம் ஆண்டு வரையிலும் என 3 முறை முதலமைச்சராக பதவி வகித்துள்ளார்.

இந்தியாவுக்கே ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பு.. முலாயம் சிங் மறைவுக்கு ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு இரங்கல்

