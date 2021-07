பெட்ரோல் விலை உயர்வு..மாநில அரசுகளின் வரிதான் காரணம்..தமிழக அரசு வரியை குறைக்கணும்.. வானதி சீனிவாசன்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு உச்சத்தைத் தொட்டுள்ள நிலையில், பெட்ரோல் டீசல் மீதான வரியைக் குறைத்து தமிழ்நாடு அரசு மக்களின் துன்பத்தைப் போக்க வேண்டும் என பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கொரோனா சமயத்தில் குறைந்திருந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை இப்போது மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. பெட்ரோல் விலை உயர்வால் நடுத்தர மக்கள் மிகக் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

டீசல் விலையும் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதால் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையும் உயரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Exclusive: மக்களுக்காக நிச்சயம் திமுக அமைச்சர்களை சந்திப்பேன்; மனம் திறக்கும் வானதி சீனிவாசன் MLA..!

English summary

Petrol, diesel price is in new high in many places. BJP MLA Vanathi Srinivasan demand's Tamilnadu govt should reduce the tax on petrol and diesel tax.