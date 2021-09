தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள ஒரு லட்சம் விவசாய மின் இணைப்புகள்.. யாருக்கு கிடைக்கும்?

Chennai

சென்னை: தமிழக அரசு புதிதாக அறிவித்துள்ள ஒரு லட்சம் விவசாய மின் இணைப்புகளில், ஒவ்வொரு பிரிவிலும் எவ்வளவு பேருக்கு இணைப்பு வழங்கலாம் என்பது குறித்து ஆய்வு நடந்து வருகிறது. விரைவில் இதுகுறித்து அறிவிப்புகள் வரலாம் என்று மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூறினர்.

தமிழக சட்டசபையில் மின்சாரத் துறை மானியக் கோரிக்கை விவாதத்தில் பேசிய அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, ஒரு லட்சம் விவசாய மின் இணைப்புகள் வழங்கப்படும் என்று கூறியிருந்தார்.

தமிழகம் முழுவதும் இலவச மின் இணைப்புக்காக 4.52 லட்சம் விவசாயிகள் பதிவு செய்து காத்திருக்கிறார்கள். எந்தெந்த பிரிவில் எவ்வளவு பேருக்கு இணைப்பு தரலாம் என்பதை அதிகாரிகள் ஆலோசித்து வருகிறார்கள்.

Of the one lakh agricultural electricity connections newly announced by the Government of Tamil Nadu, a study is underway on how many people can be connected in each category. Electricity officials said announcements could be made soon.