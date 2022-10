இந்து இல்லையா? சேர, சோழ, பாண்டிய நாடு இணைந்தே தமிழ்நாடு.. அதையும் இல்லை என்பீர்களா? இயக்குநர் பேரரசு

Chennai

சென்னை: சேர நாடு, சோழ நாடு, பாண்டிய நாடு என பிரிந்து கிடந்த நாடுகள் இணைந்துதான் தமிழ்நாடு உருவானதாகவும் இந்து இல்லை என்பவர்கள் அதையும் இல்லை என்பார்களா என இயக்குநர் பேரரசு கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார்.

கடந்த சனிக்கிழமை நிகழ்ச்சில் ஒன்றில் பேசிய இயக்குநர் வெற்றிமாறன், "வள்ளுவருக்கு காவி உடை கொடுப்பது, ராஜராஜ சோழனை இந்து அரசனாக்குவது இப்படி தொடர்ந்து நடந்துகொண்டு இருக்கிறது. இது சினிமாவிலும் நடக்கும்.

சினிமாவிலும் நிறைய அடையாளங்களை எடுக்கிறார்கள். இந்த அடையாளங்களை நாம் காப்பாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய விடுதலைக்காக நாம் போராட வேண்டும் என்றால் நாம் அரசியல் தெளிவுடன் இருக்க வேண்டும்." என்று கூறினார்.

இந்து இல்லாம, ராஜராஜ சோழன் முஸ்லிமா,கிறிஸ்தவரா? வெற்றிமாறன் எப்படி சொல்லலாம் -இயக்குநர் பேரரசு கோபம்

