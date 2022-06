சென்னையில் வெயில் பிரைட்டா காயுதா?.. அப்போ இன்னிக்கும் சம்பவம் இருக்கு!.. வெதர்மேன்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னையில் சூரிய வெளிச்சம் பிரகாசமாக இருந்தால் மீண்டும் ஒரு முறை மழைக்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. இல்லாவிட்டால் இன்று இரவு இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக 19 ஆம் தேதி தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

நேற்று சென்னையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஒரு சில பகுதிகளில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக் கூடும் என்றும் சொல்லப்பட்டது.

