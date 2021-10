கோவில் நிலங்களை ஆக்கிரமித்த வழக்கு.. குயின்ஸ் லேண்ட் நிறுவனத்தின் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: குயின்ஸ் லேண்ட் நிறுவனம் ஆக்கிரமித்துள்ள கோவில் நிலங்களை மீட்க வேண்டும் என்று தனி நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்து இருந்தார். இதனை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுவை 2 நீதிபதிகள் அமர்வு தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

பூந்தமல்லியை அடுத்த பாப்பான்சத்திரத்தில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோவில் மற்றும் வேணுகோபால் சாமி கோவிலுக்கு சொந்தமான கோவில் நிலத்தை குயின்ஸ்லேண்ட் பொழுதுபோக்கு பூங்கா நிர்வாகம் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளதாக புகார் எழுந்தது.

English summary

A separate judge had issued an order restoring the temple lands occupied by the Queensland Company. The two-judge bench dismissed the appeal filed against this