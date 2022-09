அண்ணன் தளபதி அவர்களே! உங்களை விட்டால் எங்களுக்கு வேறு யாருமில்லை! உருகும் தமிமுன் அன்சாரி!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சாதி, மத, வழக்கு பேதமின்றி ஆயுள் சிறைவாசிகள் முன் விடுதலை விவகாரத்தில் தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி பொதுச்செயலாளர் தமிமுன் அன்சாரி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

திமுக அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுப்பதோ, விமர்சிப்பதோ தங்கள் நோக்கமல்ல என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

மேலும், மனித நேயம் கொண்ட நீங்கள் உதவாவிட்டால், வேறு யார் உதவுவார்கள் என்று முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு அவர் வினாவும் எழுப்பியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக மஜக பொதுச்செயலாளர் தமிமுன் அன்சாரி உருக்கமுடன் விடுத்துள்ள வேண்டுகோளில் கூறியிருப்பதாவது;

ஆயுள் சிறைவாசிகள் விடுதலை! பெருங்கூட்டத்தை திரட்டிய தமிமுன் அன்சாரி! ரிப்போர்ட் கொடுத்த உளவுத்துறை!

English summary

Thamimun ansari demands, Government of Tamil Nadu should take action on the issue of release of life prisoners irrespective of caste, religion and case