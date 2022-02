ஸ்டாலின் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ்.. ஆங்கிலத்தில் அசத்தல் பேச்சு.. சமூகநீதிதான் மூச்சு- திமுக பிரச்சார வீடியோ

Chennai

சென்னை : நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஸ்டாலின் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ், சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இஸ் அவர் குரல், வாட் லீட்ஸ் அஸ் இஸ் திருக்குறல் என்ற பாடல் வரிகளோடு திமுக வெளியிட்டுள்ள பிரச்சார பாடல் சமுக வலைதளங்களில் வேகமாக பரப்பட்டு வருவதோடு வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது.

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள நகராட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வருகின்ற பிப்ரவரி மாதம் 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதற்காக வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியுள்ள நிலையில் பிரச்சாரம் தொடங்கியுள்ளது.

சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

