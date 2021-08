அண்டம் பற்றி விடை தெரியாத பல கேள்விகள் இருப்பதால் ஜோதிடத்திற்கு எதிராக உத்தரவிட முடியாது- ஹைகோர்ட்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஜோதிடம் தனிநபர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்பதால், அது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அரசுக்கு உத்தரவிட மறுத்துள்ளது சென்னை உயர் நீதிமன்றம்.

அண்ட சராசரம் குறித்த பல சந்தேகங்களுக்கும், கேள்விகளுக்கும் இன்னும் விடை காண முடியாத நிலையில், ஜோதிடம் கூடாது என்று உத்தரவிட முடியாது என்றும் ஹைகோர்ட் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளது.

ஜோதிடம் தொடர்பாக தொடரப்பட்ட வழக்கு விவரம் இதோ:

The Chennai High Court has refused to order the government to raise awareness about astrology as it is a personal matter. The science of the origin of the universe is in its infancy. Many questions about the cosmic are still unanswered, says the court.