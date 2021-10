இது யாருக்கான இந்தியா? சில உண்மைகள் தெரிந்தாக வேண்டும்.. சாமானியர் கேள்வி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை உயர்வு, மானியத்தை நிறுத்தியது, வங்கி கணக்கில் குறைந்த பட்ச இருப்பு தொகையை பராமரிக்காதற்காக அபராதம் உள்ளிட்ட பிரச்சனைளை குறிப்பிட்டு ஒரு சாமானியரின் குமுறலை அப்படியே தெரிவிக்கிறோம்.

இந்த வருடத்தில் பட்ஜெட்டில் ஒவ்வொரு மாதமும் 200 ரூபாய் இனி கூடுதலாக சிலிண்டருக்காக எடுத்து வைக்க வேண்டும். ஏனெனில் மீண்டும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

வீட்டு உபயோக சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் 15 ரூபாய் உயர்த்தியுள்ளன. விலை உயர்வை அடுத்து சென்னையில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ. 915.50 ஆக விற்பனையாகிறது.

The rise in the price of cooking gas cylinders, the suspension of the subsidy, the problems including the penalty for not maintaining the minimum balance in the bank account, we report a commoner's murmur as it is.