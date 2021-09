ஸ்டேட் வங்கியில் இடஒதுக்கீடு நெறிமுறைகள் மீறல்.. மத்திய அரசிடம் 'நறுக்' கேள்வி கேட்ட மதுரை எம்.பி!

Chennai

சென்னை ஸ்டேட் வங்கியின் தொடக்க நிலைத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த தேர்வுகளின் இட ஒதுக்கீட்டில் சில விதிமுறைகள் மீறப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசனும் இது பற்றி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை: ஸ்டேட் வங்கி தொடக்க நிலைத் தேர்வு முடிவுகளில் இட ஒதுக்கீடு நெறிமுறைகள் தொடர்ந்து மீறப்படுகின்றன.

Su.venkatesan MP has alleged that the rules are constantly being violated in the exams related to State Bank. He said that my efforts will continue till the issue is resolved