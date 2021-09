கொரோனா தடுப்பூசி சான்றுகளில் கூட விளம்பரம் தேடும் நாட்டில் ஸ்டாலின் விதிவிலக்கு..The Telegraph இதழ்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் செய்த இரு சம்பவங்களை தி டெலிகிராப் எனும் ஆங்கில நாளிதழ் பாராட்டியுள்ளது.

தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் வென்ற மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த மே 7ஆம் தேதி முதல்வராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். இதையடுத்து அன்று முதல் இன்று வரை அவரது செயல்பாடுகளில் மக்களுக்கு அதிருப்தியே இல்லை என சொல்லும் அளவுக்கு அவர் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து முடிவு எடுக்கிறார் என மக்கள் பாராட்டுகிறார்கள்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்னது போல் ஓட்டு போடாதவர்களுக்கும் நன்மை செய்யும் ஆட்சியாக இது உள்ளதாகவே மக்கள் பாராட்டி வருகிறார்கள். இந்த நிலையில் பள்ளிகள் கடந்த 1ஆம் தேதி முதல் திறக்கப்பட்டன. இதற்கான அறிவிப்பு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் கடைசி வாரத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

The Telegraph praises MK Stalin for his 2 incidents which asks his MLAs to stop praising him and not to print his photo in school bag.