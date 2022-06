உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு..கணக்கு தர மறுக்கும் தீட்சிதர்கள்.. ஆய்வுக்கு வந்த அதிகாரிகள் ஏமாற்றம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சிதம்பரம்: நடராஜர் கோவிலில் ஆய்வு நடத்த வந்த அதிகாரிகளுக்கு உரிய வரவு செலவு கணக்கு விபரங்களைத் தர தீட்சிதர்கள் மறுத்து விட்டனர். உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படிதான் கோவில் கணக்குகள் பராமரிக்கப்படுவதாகவும் தீட்சிதர்கள் தெரிவித்துள்ளதால் ஆய்வுக்கு சென்ற அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள்

ஏமாற்றமடைந்தனர்.

கடலுார் மாவட்டம், சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் நிர்வாகம் தொடர்பாக வரப்பெற்ற புகார்கள் குறித்தும், கோவில், சட்ட விதிகளின்படி நிர்வகிக்கப்படுகிறதா என்பது குறித்தும் நேரடி விசாரணை நடத்தி நிர்வாக சீரமைப்பு குறித்து பரிந்துரை வழங்க இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஒரு குழுவை அமைத்துள்ளது. அதன் ஒருங்கிணைப்பாளராக சி.ஜோதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இரண்டு நாட்கள் அந்த குழு கோவிலில் ஆய்வு செய்ய உள்ளது. அதற்கான ஆவணங்களை தயார் நிலையில் வைக்குமாறு கோவில் செயலருக்கு அறநிலையத்துறை கடிதம் எழுதி உள்ளது.

Deekshithar refused to give proper accounts details to the officials who came to inspect the Natarajar temple. Deekshithar officials also said that the temple accounts were being maintained as per the Supreme Court order.