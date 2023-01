அதற்கெல்லாம் அவசியமே இல்லைங்க! எல்லாம் கரெக்டாக நடக்குது! விவசாயிகளிடம் நீர்வளத்துறை திட்டவட்டம்!

மேட்டூர் அணை இயக்க விதிகளின் படியே எல்லாம் நடைபெறுவதாக நீர்வளத்துறை விளக்கம்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: மேட்டூர் அணையிலிருந்து மேலும் கூடுதலாக 10 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என நீர்வளத்துறை மிகத் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

மேட்டூர் அணை இயக்க விதிகளின்படியே எல்லாம் நடப்பதாகவும் விவசாயிகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் தான் மேட்டூர் அணை மூடப்பட்டுள்ளதாகவும் நீர்வளத்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக நீர்வளத்துறை தலைமை பொறியாளர் விடுத்துள்ள விளக்கம் வருமாறு;

சேலம் மேட்டூர் அருகே ஆம்னி பேருந்தில் தீவிபத்து! 3 பெண்கள் உள்பட 11 பேர் காயம்! டிரைவருக்கு பாராட்டு

English summary

Department of Water Resources has explained that everything is going on as per the Mettur Dam operating rules and the Mettur Dam has been closed so that there is no harm to the farmers.